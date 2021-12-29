Марко Николич может стать тренером ЦСКА в январе

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Условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.

Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем БЕТСИТИ Кубка России-2020/21.