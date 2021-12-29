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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто из игроков РПЛ подорожал и подешевел больше всего? Печальные цифры для «Спартака»

Звёзды «Зенита» и «Динамо» растут в цене.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Авторитетный сайт Transfermarkt.ru сообщил о свежих изменениях стоимости игроков РПЛ. Новый рейтинг составлен за полгода: последние корректировки цен на футболистов вносились в большинстве случаев в мае-июне 2021-го. Бросается в глаза прогресс молодых лидеров «Динамо», с которыми блестяще работает главный тренер Сандро Шварц. Новая звезда «Зенита» тоже растёт в цене. А вот для «Спартака» новости печальные: неудачное выступление красно-белых в первой части сезона РПЛ здорово отразилось на ориентировочной стоимости некоторых футболистов команды.

Самые подорожавшие игроки РПЛ

5. Гамид Агаларов, «Уфа», € +2,8 млн

Стоимость нападающего «Уфы» взлетела с € 1,2 млн до € 4 млн. Это неудивительно, ведь ещё полгода назад про Агаларова мало кто знал, а теперь Гамид — лучший бомбардир чемпионата России с 13 голами в 18 матчах. Впрочем, уфимский клуб, по слухам, требует за своего снайпера ещё больше: то ли в полтора, то ли в два с половиной раза! Иначе не продаст.

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3−4. Даниил Фомин, «Динамо», € +3 млн

Полузащитник «Динамо» закрепился в сборной России и выбил 7+3 в первой части сезона. Естественно, выросла и его ориентировочная стоимость — с € 6 млн до € 9 млн. Сегодня Даниила можно назвать одним из ключевых игроков команды Шварца, которая навязала «Зениту» борьбу за чемпионский титул. Поражает, как Фомин исполняет пенальти: хладнокровие и техника удара — на топ-уровне!

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3−4. Арсен Захарян, «Динамо», € +3 млн

Захарян невероятно хорош для 18-летнего игрока. Он уже стал звездой нашего чемпионата, дебютировал в сборной России. Рыночная стоимость атакующего полузащитника увеличивается — теперь с € 9 млн до € 12 млн. В нынешнем сезоне у Арсена четыре гола и семь голевых передач в 18 матчах РПЛ и Кубка России. В результате молодым динамовцем заинтересовался «Реал».

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1−2. Себастьян Шиманьски, «Динамо», € +5 млн

Ещё один полузащитник с важнейшей ролью в системе игры «Динамо». Поляк, по мнению экспертов, прогрессирует даже мощнее, чем его российские коллеги по команде и амплуа (5+6 в этом сезоне). Ценник на Себастьяна поднялся с € 8 млн до € 13 млн. Возможно, в марте Шиманьски сыграет в составе сборной против Фомина и Захаряна в стыковых матчах ЧМ-2022 — вот это будет противостояние!

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1−2. Клаудиньо, «Зенит», € +5 млн

Трансфер Клаудиньо — возможно, самая успешная покупка «Зенита» за последние годы. Петербургский клуб заплатил летом за бразильца всего € 12 млн. Оценивали полузащитника тогда в € 11 млн, но за счёт выступлений за команду Сергея Семака его ориентировочная стоимость возросла до € 16 млн. В 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах Клаудиньо уже забил девять голов и сделал две голевые передачи.

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Как видите, в рейтинг самых подорожавших игроков РПЛ попали также ещё два динамовца — Иван Ордец и Денис Макаров. Помимо них, в топ-10 нашлось место для Эдуарда Сперцяна и Матвея Сафонова из «Краснодара» (нового первого номера сборной России!) и Вильмара Барриоса из «Зенита».

Самые подешевшие игроки РПЛ

4−5. Зе Луиш, «Локомотив», € −2,5 млн

Зе Луишу опять не повезло, что руководителем его клуба стал Томас Цорн. При нём нападающий уходил из «Спартака», а теперь, видимо, покинет «Локомотив» в зимнее окно. На первую часть сезона Зе Луиша просто не заявили из-за перебора иностранцев в команде. Легионер из Кабо-Верде не играл, восстанавливался от травмы, а его стоимость стремительно падала — с € 4,5 млн до € 2 млн.

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4−5. Антон Миранчук, «Локомотив», € −2,5 млн

Пока Алексей Миранчук сражается за место в составе «Аталанты» и иногда даже забивает, его брат смотрит футбол как болельщик. Антон в нынешнем сезоне сыграл всего 101 минуту, да и в конце прошлого не проводил полные матчи. Почти целый год он мучился с сухожилием, а осенью наконец перенёс операцию. В этой связи ориентировочная стоимость полузащитника снизилась с € 10 млн до € 7,5 млн.

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2−3. Деян Ловрен, «Зенит», € −3 млн

Хорватский центральный защитник «Зенита» очень нестабильно провёл первую часть сезона, несмотря на то что ему доверили роль капитана. Несколько голов петербуржцы пропустили из-за ошибок Ловрена. Вдобавок Деян не молодеет — следующим летом ему исполнится 33 года. Разумеется, всё это отражается на рейтинге хорвата на рынке. За Ловрена «дают» уже € 7 млн, тогда как полгода назад он стоил € 10 млн.

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2−3. Джордан Ларссон, «Спартак», € −3 млн

Насколько мощно выстрелил швед в прошлом сезоне, настолько же сильно он проваливается в нынешнем. У Ларссона ноль голов и ноль голевых передач в 14 матчах РПЛ. Для форварда это позорные цифры. Свой единственный мяч в текущем сезоне Джордан забил в Лиге Европы. Соответственно, и ориентировочная стоимость Ларссона поползла вниз: была € 14 млн, а стала — € 11 млн.

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1. Александр Максименко, «Спартак», € −4 млн

Ужасным получается этот сезон и для голкипера «Спартака». К концу октября у Максименко была худшая статистика отбитых мячей в РПЛ, а после 1:7 в Санкт-Петербурге он вообще потерял место в основе красно-белых. И вряд ли вернёт его в ближайшие месяцы, учитывая, как играет Александр Селихов. Новый статус запасного повлиял на стоимость вратаря: она резко снизилась — с € 13 млн до € 9 млн.

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Обращает на себя внимание тот факт, что заметно подешевели ещё два спартаковца — Роман Зобнин и Квинси Промес. Упала цена также на Гжегожа Крыховяка из «Краснодара», Марио Фернандеса из ЦСКА и Хвичу Кварацхелию из «Рубина». Грузинский вингер совсем потерялся после сорвавшегося трансфера в Европу.

Анатолий Романов

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