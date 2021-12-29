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17:07 (мск), источник: Sport24

Агент: «Осенью на Рассказова свалилась чрезмерная критика. Всем проще было найти козла отпущения»

Агент защитника «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис высказал мнение, что футболист получил много неоправданной критики в свой адрес во время осенней и зимней части сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне.

Перед матчем с “Лестером” человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел “короной”, прекрасно понимает, что это такое. Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе», — цитирует Мижигурскиса РИА Новости.

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