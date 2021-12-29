Арустамян: Николич не возглавит ЦСКА. Березуцкий продолжает быть главным тренером

«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдёт. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.



Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты. Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдёт», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.