Арустамян: Николич не возглавит ЦСКА. Березуцкий продолжает быть главным тренером
Журналист Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА не рассматривает кандидатуру Марко Николича на пост главного тренера.
Журналист Нобель Арустамян заявил, что ЦСКА не рассматривает кандидатуру Марко Николича на пост главного тренера.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что условия контракта между Николичем и ЦСКА согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.
«Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдёт. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить команду в весенней части сезона.
Учитывая опыт и популярность Николича в России, допускаю: его активно предлагали в ЦСКА этой осенью-зимой. Да, возможно, некоторые разговоры были. Марко и сам говорил, что в России у него есть варианты. Но ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдёт», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.