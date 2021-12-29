Источник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА.
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Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, вероятнее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА.
По информации источника, армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая, по сообщениям СМИ, также проявляет интерес к Микаэлю. Именно более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около €10 млн.
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.