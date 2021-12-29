Источник: ЦСКА выиграл у «Венеции» борьбу за Кюизанса

Мбаппе и Погба — в «Реал», Кейн — в «Сити», Влахович — в «Арсенал». Прогнозы по главным трансферным сюжетам

По информации источника, армейцы предложили 22-летнему французу более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая, по сообщениям СМИ, также проявляет интерес к Микаэлю. Именно более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около €10 млн.