В ЦСКА готовится смена модели управления клубом

Руководство ставит перед собой задачу настроить эффективную систему управления и привлечь для этого высококлассных специалистов, в том числе по спортивной части. За основу возьмут лучший международный опыт от консультантов из глобальных компаний и модель, которую последние два года реализуют в московском «Динамо». Это, к примеру, создание правления клуба и найм опытных работников, в том числе спортивного директора с широкими полномочиями, как у Желько Бувача в «Динамо».

По решению совета директоров будет создана новая стратегия развития по всем направлениям: спортивному, коммерческому, финансовому, а также по академии. Однако все это невозможно исполнить без внесения кардинальных изменений в базовые документы клуба — акционерное соглашение и устав. Предыдущая модель управления ЦСКА признана неэффективной.

Исходя из этого, ВЭБ обратился к совету директоров ЦСКА с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров. Оно пройдет не раньше второй половины февраля. В его повестке утверждение обновленного устава и избрание нового генерального директора. Теоретически им может остаться нынешний гендиректор Роман Бабаев. Вопрос смены тренера рассматриваться не будет.