Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брентфорд
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
28.12
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
14
Футбол. Зарубежный
28.12
Лестер
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
29 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Лион» сделал официальное предложение «Зениту» по Азмуну

«Лион» направил «Зениту» официальное предложение по приобретению нападающего Сердара Азмуна.

Лион
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По информации RMC Sport, французский клуб предлагает 4 миллиона евро за 26-летнего форварда. Однако российский клуб пока не дал ответа, так как вначале хочет найти Азмуну замену.

Контракт нападающего с петербургским клубом истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи в 21 матче за «Зенит».

Читайте также
 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь