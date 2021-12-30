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11:39 (мск), источник: Life.ru

Дубай, Мальдивы, «остров миллионеров»: Где отдыхают звёзды нашего футбола перед Новым годом

Сезон в РПЛ официально встал на паузу. У игроков есть время отдохнуть перед большими сборами и второй частью чемпионата страны.

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Источник: Life.ru

Предновогодняя пора для одних время суеты с подарками и бешеных забегов по торговым центрам и сайтам с разными предложениями. Для других же это время тихого и спокойного отдыха на берегу моря или же в семейном кругу где-нибудь рядом с домом. К другим относятся российские футболисты, которые до начала-середины января ушли в отпуск. Лайф рассказывает, как и где наши звёзды спорта № 1 проводят предновогодние дни.

Кокорин и Мамаев в Дубае

Звёздный дуэт друзей — Александр Кокорин и Павел Мамаев — в минувшие выходные встретился в Дубае. С учётом того что форвард ныне выступает в «Фиорентине», видеться с давним другом у него теперь получается гораздо реже. Мамаев тоже перед этим прилично пошумел в СМИ. Правда, повод достаточно обычный: он просто перешёл в подмосковные «Химки», где будет пытаться реанимировать свою карьеру.

Источник: Life.ru

Пока в Сети гуляли шутки про стулья (по аналогии со случаем в ресторане «Кофемания» трёхлетней давности), футболисты достаточно спокойно провели очную встречу. По крайней мере, никаких сообщений в криминальных сводках и Интернете на этот счёт не появлялось.

Валерий Карпин с женой в Египте

Право на заслуженный отдых получили не только футболисты, но и их наставники. Не стесняется радовать публику солнечными снимками главный тренер сборной России Валерий Карпин. Специалист вместе с супругой для отпуска выбрал не самое экзотичное, но достаточно популярное направление — Египет. По традиции, Карпин снабдил фотографию достаточно яркой подписью.

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«Отдых от детей возможен только в нейтральных водах», — написал Карпин.

Правда, не думайте, что Карпин и жена отправились на отдых без своих очаровательных детей. В инстаграме Дарьи Карпиной фотографий и видео с дочками можно увидеть в очень даже приличном количестве. К слову, Карпину сейчас нужно отдохнуть максимально серьёзно, ибо впереди у него непростой год: на кону поездка сборной России в Катар, на чемпионат мира.

Дзюба засветился на Мальдивах

Шума вокруг Артёма Дзюбы в последние дни очень даже немало. СМИ то и дело сватают его в казанский «Рубин», говоря о том, что «Зениту» он теперь просто-напросто не нужен. Сам форвард пока на этот счёт сохраняет молчание, лишь с иронией реагируя на свою статистику в уходящем году. Не слышно ничего и о том, какое направление для отдыха выбрал экс-капитан нашей национальной команды.

Источник: Life.ru

Однако в день последнего матча 2021 года против «Динамо» в Сети появилась фотография отдыхающего на Мальдивах Дзюбы. Тогда это вызвало целый шквал гневных посланий от болельщиков, но сам футболист всё это объяснял полученной в Лиге чемпионов травмой. Судя по последним постам в соцсетях, Дзюба уже вернулся домой и успел посмотреть мультфильм «Зверопой-2», который нападающий оценил очень даже высоко. Возможно, сейчас Дзюбе совсем не до отдыха.

Смолов с внучкой Ельцина на «острове миллионеров»

Делится фотографиями с отдыха и ещё один звёздный российский нападающий — Фёдор Смолов. Правда, футболист решил не указывать локацию, лишь опубликовал очередной солнечный снимок. К слову, форварду, равно как и Карпину, важно в максимальной готовности подойти к решающей части сезона.

Пока поклонники Смолова гадали, где же он проводит эти дни, некоторые пошли чуть дальше и сумели определить место его пребывания. Речь может идти об «острове миллионеров» — Сен-Бартелеми в Карибском море. Причём отдыхает он там не один, а в компании внучки первого президента России Бориса Ельцина Марии Юмашевой. На одном из снимков, которым поделилась девушка, можно узнать Смолова, пусть и со спины.

Тюкавин и Макаров на Мальдивах

Небольшой десант из столичного «Динамо» высадился на Мальдивах. Речь о молодых и крайне ярких Константине Тюкавине и Денисе Макарове. Совместных снимков, как Кокорин и Мамаев, спортсмены не публикуют, однако не скрывают от болельщиков свою геолокацию. При этом Тюкавин показал миру, что отдыхает на островах он вовсе не один.

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Денис Макаров в Сеть выложил снимок, где он тоже не один. Правда, его спутницей стала рождественская ёлка, установленная прямо на берегу океана. Фотографию полузащитник сопроводил пожеланием всем счастливого Рождества.

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Жемалетдинов рыбачит на Мальдивах

В том же направлении, что и два представителя «Динамо», отправился ещё один российский футболист — полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. И пока все остальные выкладывают новогодние фотографии с семьями, девушками или просто солнечными видами, железнодорожник поделился куда более оригинальным кадром, где в очередной раз показал, как сильно любит рыбачить.

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Судя по инстаграму Жемалетдинова, он заядлый рыбак и старается рассказать подписчикам о каждой из своих более-менее крупных добыч. Очередная, к слову, очень даже впечатляет размерами. Отреагировали на снимок и в сборной России, задав футболисту достаточно оригинальный вопрос.

«Рыба твоей мечты?» — прокомментировал снимок Жемалетдинова официальный аккаунт нашей сборной.

Кузяев покоряет Мексику

Достаточно далёкое направление для путешествия выбрал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. В отпуск он отправился в Мексику, откуда также не стесняется делиться фотографиями.

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Свой снимок прямо с борта яхты Кузяев сопроводил подписью: «Пираты Карибского моря». Пусть на пирата на этой фотографии он явно не был похож, но звучит очень даже солидно!

Шамиль Гаджиев

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