Криштиану просится в «Барселону», в ЦСКА едут игрок из Америки и футболист «Баварии». Трансферы и слухи дня

ЦСКА покупает футболиста из «Нью-Йорк Сити»

Парагвайский полузащитник клуба MLS «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в московский ЦСКА. Об этом сообщил отец игрока Франсиско Медина. «У Хесуса есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Думаю, что клуб из России наиболее близок к сделке. Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. ЦСКА — очень большой клуб, он занимает четвертое место в чемпионате России. Думаю, что все решится в первые дни января», — заявил Медина-старший.

В 2021 году 24-летний парагваец провел 38 матчей за «Нью-Йорк Сити» во всех турнирах, забил в них девять голов и отдал две результативные передачи.

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Армейцев возглавит Николич?

Еще одна важная новость среды, связанная с ЦСКА: по данным «Спорт-Экспресса», новым главным тренером армейцев в январе станет Марко Николич. «Условия контракта между 42-летним Николичем и московским клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время», — говорится в источнике.

При этом информацию, опубликованную «СЭ», опроверг инсайдер Нобель Арустамян. «Коллеги пишут, что в ЦСКА в январе может прийти Марко Николич. По моей информации, этого не произойдет. Алексей Березуцкий продолжает оставаться главным тренером команды и будет готовить ее в весенней части сезона. ЦСКА доверяет Березуцкому. Насколько мне известно, позиция неизменна: Алексей никуда не уйдет», — написал Нобель в телеграм-канале.

В ЦСКА может перейти футболист «Баварии»

Как сообщает интернет-издание todofichajes.com, ЦСКА является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса. Ранее стало известно, что приобрести 22-летнего француза помимо ЦСКА хочет «Венеция». По данным источника, московский клуб предложил Кюизансу более выгодные финансовые условия контракта, нежели итальянская сторона, и это убедило игрока сделать выбор в пользу армейцев.

Сообщается, что близки к завершению и переговоры ЦСКА с «Баварией». Сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро.

«Рубин» купил Ломовицкого

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий продолжит карьеру в «Рубине». Стороны заключили контракт на 4,5 года. 23-летний Ломовицкий — воспитанник «Спартака»: он дебютировал за основную команду в 2018 году и с тех пор принял участие в 46 матчах.

Защитник «Рубина» Степанов перешел в «Арсенал»

Тульский «Арсенал» выкупил у «Рубина» 21-летнего защитника Данила Степанова. В текущем сезоне Данил провел 16 матчей в РПЛ, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Футболист минского «Динамо» — в «Ростове»

«Ростов» объявил о подписании полузащитника минского «Динамо» и сборной Белоруссии Александра Селявы. Контракт 29-летнего хавбека с ростовским клубом рассчитан до конца сезона-2021/22 с возможностью продления. В минувшем чемпионате Белоруссии Селява отыграл 27 матчей и отдал в них две результативные передачи. Ранее Александр выступал за солигорский «Шахтер», «Торпедо-БелАЗ» и «Клеческ».

Что в Европе

Роналду хочет покинуть «МЮ»

Нападающий Криштиану Роналду несчастлив в «Манчестер Юнайтед» и хочет перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. Португалец при посредничестве Жерара Пике уже связывался с Хави: зная, что каталонцам нужен бомбардир, Роналду решил поговорить с их главным тренером напрямую.

Отмечается, что Криштиану в Манчестере не устраивают подходы нового главного тренера Ральфа Рангника. Издание Daily Mail конкретизирует: футболистам «МЮ» не нравится, что Рангник поздно заканчивает тренировки. Игроки освобождаются только после 17:00, когда на улице уже темно; обстановку внутри команды можно назвать «накаленной».

Инсинье едет за океан

Полузащитник Лоренцо Инсинье может покинуть «Наполи» на правах свободного агента. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, более чем серьезный интерес к игроку проявляет клуб MLS «Торонто». Канадцы сделали «Наполи» официальное предложение — сейчас консультанты Инсинье занимаются его обсуждением.