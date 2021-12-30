Источник: Дзюба отказался продлевать контракт с «Зенитом»

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Согласно сведениям источника, у 33-летнего нападающего есть много вариантов для продолжения карьеры в России и в Европе.

Напомним, Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых нападающий провёл 234 матча, в которых забил 105 голов и отдал 69 результативных передач.

В нынешнем сезоне Артём провёл за клуб из Санкт-Петербурга 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего форварда в € 10 млн.