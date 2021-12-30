Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
28.12
Лестер
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
29.12
Челси
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
29.12
Брентфорд
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
31.12
Валенсия
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
2022
Арсенал
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
12Проводников победил Багаутинова в благотворительном бою
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
18:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Выходить на поле в майке с ромбиком — мечта». Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к болельщикам красно-белых после перехода в «Рубин».

Спартак
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий обратился к болельщикам красно-белых после перехода в «Рубин».

«Я в “Спартаке” с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», — написал у себя в Instagram Ломовицкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вчера, 29 декабря, «Спартак» объявил о переходе Ломовицкого в «Рубин». 23-летний воспитанник красно-белых подписал контракт с казанским клубом на 4,5 года.

 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь