«Выходить на поле в майке с ромбиком — мечта». Ломовицкий обратился к фанатам «Спартака»

«Я в “Спартаке” с восьми лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком — это мечта, гордость, кайф. Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнерам по команде за все! Никогда не забуду нашу красно-белую семью. Пришло время сделать следующий шаг», — написал у себя в Instagram Ломовицкий.