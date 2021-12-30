«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном
Защитник «Тироля» и молодежной сборной России Леон Классен перешел в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
Спартак
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Защитник «Тироля» и молодежной сборной России Леон Классен перешел в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Классен принял участие в 17 матчах и сделал шесть результативных передач.
Отмечается, что у Классена есть российское гражданство. В октябре уходящего года он дебютировал за молодежную сборную России, так что легионером в РПЛ считаться не будет.