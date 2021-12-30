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16:52 (мск), источник: Матч ТВ

«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

Защитник «Тироля» и молодежной сборной России Леон Классен перешел в «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Классен принял участие в 17 матчах и сделал шесть результативных передач.

Отмечается, что у Классена есть российское гражданство. В октябре уходящего года он дебютировал за молодежную сборную России, так что легионером в РПЛ считаться не будет.

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