«Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Австрии Классен принял участие в 17 матчах и сделал шесть результативных передач.

Отмечается, что у Классена есть российское гражданство. В октябре уходящего года он дебютировал за молодежную сборную России, так что легионером в РПЛ считаться не будет.