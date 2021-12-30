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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок молодежки ЦСКА перешел в клуб третьего испанского дивизиона

Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Михаил Заботкин перебрался в Испанию.

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Источник: ФК ЦСКА
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18-летний футболист перешёл в клуб «Альбасете», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, информирует официальный сайт армейцев.

Заботкин подписал с «Альбасете» арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте Михаила с испанским клубом предусмотрена опция полноценного выкупа игрока по окончании аренды. Финансовые детали сделки не разглашаются.

В нынешнем сезоне Заботкин провёл за молодёжную команду ЦСКА 16 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста всего в € 50 тыс. Михаил является воспитанником ДЮСШ «Строгино».

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