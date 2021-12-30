Игрок молодежки ЦСКА перешел в клуб третьего испанского дивизиона

Читайте также «Спартак» объявил о подписании контракта с Леоном Классеном

18-летний футболист перешёл в клуб «Альбасете», выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, информирует официальный сайт армейцев.

Заботкин подписал с «Альбасете» арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте Михаила с испанским клубом предусмотрена опция полноценного выкупа игрока по окончании аренды. Финансовые детали сделки не разглашаются.