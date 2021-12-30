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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до конца сезона

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт игрока действовал до 31 декабря 2021 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года. Футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.

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