«Локомотив» продлил контракт с Борисом Ротенбергом до конца сезона
«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
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«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
«Локомотив» объявил о продлении контракта с защитником Борисом Ротенбергом.
Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Предыдущий контракт игрока действовал до 31 декабря 2021 года.
Ротенберг выступает за «Локомотив» с августа 2016 года. Футболист не выходил на поле с декабря 2018 года, у него была травма крестообразной связки, из-за которой он перенес несколько операций и получил осложнения.