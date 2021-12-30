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19:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин подписал закон о введении Fan ID для болельщиков

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении на территории страны «паспорта болельщика» (Fan ID).

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Источник: РИА "Новости"
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Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021—2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций 2017, чемпионата мира по футболу 2018 и чемпионата Европы 2020, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.

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