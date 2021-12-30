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21:15 (мск), источник: РБК

Путин присвоил гражданство России тренеру и начальнику команды «Зенита»

Бразилец Виллиам де Оливейра начал работать с Сергеем Семаком еще в «Уфе», а в 2019-м присоединился к штабу «Зенита». Украинец Евгений Кошелев пришел работать в «Зенит» в 2009 году из донецкого «Шахтера».

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Источник: ФК "Зенит"
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Президент России Владимир Путин присвоил российское гражданство ассистенту главного тренера петербургского «Зенита» Виллиаму де Оливейре и начальнику команды Евгению Кошелеву. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Бразилец де Оливейра играл в России с 2009 года за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу», а после завершения карьеры в 2015 году вошел в тренерский штаб «Уфы». В январе 2019 года специалист присоединился к «Зениту», который в 2018 году возглавил Сергей Семак.

Украинец Кошелев с 2004 года работал в донецком «Шахтере» сначала в должности ассистента департамента международных отношений, а потом ассистентом директора академии «Шахтера». В 2009 году Кошелев стал заместителем директора академии «Зенита», а с 2014 года является начальником команды.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 38 очков в 18 матчах.

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