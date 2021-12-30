Путин присвоил гражданство России тренеру и начальнику команды «Зенита»

Бразилец де Оливейра играл в России с 2009 года за «Амкар», «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу», а после завершения карьеры в 2015 году вошел в тренерский штаб «Уфы». В январе 2019 года специалист присоединился к «Зениту», который в 2018 году возглавил Сергей Семак.