«Спартак» подписал русского из Германии. Кто такой Леон Классен и зачем он понадобился клубу
Трансфер с прицелом на будущее.
Трансфер с прицелом на будущее.
Зимнее трансферное окно в России открылось совсем недавно, а «Спартак» официально подтвердил уже второй трансфер — после Шамара Николсона клуб подписал левого защитника «Тироля» и молодежной сборной России Леона Классена.
— Я большой фанат «Спартака» с детства, так что у Леона большое желание вписать свое имя в историю такого большого клуба, — сказал в интервью Sport24 Сергей Классен, отец Леона. — Насколько я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких играх, в которых играл Леон, но тогда его не знали — они приходили смотреть на других игроков. Но в итоге он им понравился. Был интерес от европейских клубов, но от «Спартака» поступило конкретное предложение.
Леон называет себя русским немцем. Его отец из России, а мама — немка. Отец Классена Сергей — бывший тренер по волейболу, он привил сыну любовь к спорту.
В 12 лет Леон оказался в академии «Кельна», но на взрослом уровне дебютировал в третьей Бундеслиге — в команде «Мюнхен 1860». В начале прошлого сезона он периодически появлялся на поле со скамейки запасных, но зимой перестал попадать даже в заявку.
«Болельщики “Мюнхена-1860” жалели, что он ушел, — рассказал Сергей Классен. — Но у него там не сложились отношения с главным тренером — Михаэлем Келльнером».
Смена обстановки пошла Леону на пользу. Летом 2021 он перешел в австрийский «Тироль» на правах свободного агента и сразу получил место в старте. В начале сезона «Тироль» играл по схеме 3−4−3, в которой Классен занимал позицию левого латераля. Но вскоре команда перешла на 4−2−3−1, а Леон перешел на место фуллбека.
Этот сезон Классен проводит неоднозначно. С одной стороны, выбил отличные цифры в нападении — 6 ассистов в 17 матчах чемпионата, второй показатель во всей лиге. С другой — «Тироль» в 18 матчах пропустил 35 мячей, больше всех в чемпионате. И по этой причине идет на третьем с конца месте в австрийской Бундеслиге.
Классен заигран за молодежную сборную России, где играет на позиции левого защитника. Так что Леон уже хорошо знаком с Умяровым, Литвиновым, Игнатьевым, Масловым и Пруцевым. Правда, по-русски пока говорит не идеально.
«Смеялись, если что-то не так сказал или какое-то слово не знал, — рассказывал Классен. — Это нормально. Последние два года очень редко разговаривал на русском, поэтому говорю похуже. Чем чаще буду с ребятами общаться, тем лучше буду знать язык».
Проблемной в «Спартаке» считается позиция правого защитника, но и на противоположном краю обороны все не так гладко. Есть Айртон, но ему совсем нет альтернативы — за счет мощной физики бразилец плодотворно закрывает позицию уже не первый год, но конкурентов у него нет. Счастье «Спартака», что за все это время у Айртона не было серьезных травм и длительных дисквалификаций.
Классен наверняка рассматривается в первую очередь как дублер Айртона. К тому же, в «Тироле» Леон играл как на позиции фуллбека, так и латераля. Так что у Паоло Ваноли будет возможность варьировать схемы. Если отталкиваться от того, что итальянец долго работал в штабе Антонио Конте, ставившего схему с тремя центральными защитниками, то в «Спартаке» Классену лучше подойдет роль латераля. У Леона не самый высокий уровень игры в обороне, иногда возникают вопросы по расположению на поле. А вот закрыть всю бровку за счет своих сильных качеств (скорость, рывки, выносливость) как минимум на уровне РПЛ он способен.
Да и «Спартак» не сильно рискует с трансфером. 900 тысяч евро (по данным Transfermarkt) — не та сумма, из-за которой стоит переживать, если у Классена вдруг не получится закрепиться в команде. За сравнительно небольшие деньги «Спартак» получил молодого перспективного игрока с российским паспортом и опытом игры в Европе. Пока сделка выглядит удачной.