Орлов: Азмун не уйдет из «Зенита» зимой

«Азмун не уйдёт из “Зенита” этой зимой. Теперь это уже очевидно. А что касается лета, то он не скрывает своих планов. Когда Сердар будет уходить свободным агентом, он получит подъёмные в новом клубе. Ну чего эти € 4 млн “Зениту”, если уйдёт Азмун и вдруг уйдёт Дзюба в аренду? Как выигрывать чемпионат страны?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».