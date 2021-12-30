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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Азмун не уйдет из «Зенита» зимой

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность ухода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна из петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"
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«Азмун не уйдёт из “Зенита” этой зимой. Теперь это уже очевидно. А что касается лета, то он не скрывает своих планов. Когда Сердар будет уходить свободным агентом, он получит подъёмные в новом клубе. Ну чего эти € 4 млн “Зениту”, если уйдёт Азмун и вдруг уйдёт Дзюба в аренду? Как выигрывать чемпионат страны?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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