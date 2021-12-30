Орлов: Азмун не уйдет из «Зенита» зимой
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность ухода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна из петербургского клуба.
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность ухода нападающего «Зенита» Сердара Азмуна из петербургского клуба.
«Азмун не уйдёт из “Зенита” этой зимой. Теперь это уже очевидно. А что касается лета, то он не скрывает своих планов. Когда Сердар будет уходить свободным агентом, он получит подъёмные в новом клубе. Ну чего эти € 4 млн “Зениту”, если уйдёт Азмун и вдруг уйдёт Дзюба в аренду? Как выигрывать чемпионат страны?» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.