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11:21 (мск), источник: Sports.Ru

Тренер «Зенита» Оливейра о гражданстве РФ: «В душе я уже давно стал русским. Теперь могу считать себя вашим земляком»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал получение российского гражданства.

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Источник: Sports.Ru
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«Самые положительные эмоции от этой новости! Я живу в России уже почти 13 лет. Сейчас буду получать все документы, стану россиянином официально. Но в душе, как я уже много раз говорил, уже давно стал русским. Спасибо всем, кто помог мне получить российское гражданство. Спасибо всем клубам, за которые играл, спасибо всем городам, где я жил. Теперь могу считать себя вашим земляком», — сказал Оливейра.

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