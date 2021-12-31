В «Химках» опровергли интерес к Александру Кокорину

Кокорин и Мамаев отдыхают в Дубае. Игроки могут стать одноклубниками в «Химках»

«На сегодняшний день “Химки” не интересуются Александром Кокориным», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

30-летний Кокорин стал игроком итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Российский нападающий в девяти матчах за клуб провёл на поле 195 минут, не отметившись результативными действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 2 млн.