Конкурент Зайнутдинова? ЦСКА присматривается к «сербскому Месси»

По информации журналиста Горбатко Партизановича, помимо «армейцев», за которых выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, на футболиста также претендует греческий ПАОК.

Сейчас футболист, которого прозвали «сербским Месси» выступает в чемпионате Хорватии за «Славен». Главчич может играть на нескольких позициях в середине поля, но предпочитает действовать в роли центрального полузащитника. Сам воспитанник белградского «Партизана» намерен попробовать свои силы в более статусном чемпионате. Его контракт со «Славеном» истекает в июне.

«Мой контракт истекает летом, и после двух с половиной успешных сезонов в клубе естественно думать о дальнейших шагах. Жду начала трансферного периода, когда точно будет известно что-то большее», — заявил он сайту Alo.