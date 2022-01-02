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13:13 (мск), источник: Vesti.kz

Конкурент Зайнутдинова? ЦСКА присматривается к «сербскому Месси»

Московский ЦСКА заинтересован в 24-летнем сербском полузащитнике Неманье Главчиче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА
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Источник: Alo.rs

По информации журналиста Горбатко Партизановича, помимо «армейцев», за которых выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, на футболиста также претендует греческий ПАОК.

Сейчас футболист, которого прозвали «сербским Месси» выступает в чемпионате Хорватии за «Славен». Главчич может играть на нескольких позициях в середине поля, но предпочитает действовать в роли центрального полузащитника. Сам воспитанник белградского «Партизана» намерен попробовать свои силы в более статусном чемпионате. Его контракт со «Славеном» истекает в июне.

«Мой контракт истекает летом, и после двух с половиной успешных сезонов в клубе естественно думать о дальнейших шагах. Жду начала трансферного периода, когда точно будет известно что-то большее», — заявил он сайту Alo.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В текущем сезоне в составе армейского клуба казахстанец провел 14 матчей в РПЛ и забил два гола.

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