Что известно о возможном трансфере Смолова в «Динамо»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры

По данным «СЭ», «Динамо» ведет переговоры о переходе Федора Смолова.

Насколько реальна сделка? Она зависит от множества факторов, при этом все они исключительно в области отношений «Динамо» и нападающего — с «Локомотивом» бело-голубым удалось договориться очень быстро, железнодорожники готовы отпустить своего форварда за полгода до истечения контракта за символическую сумму.

Так в чем проблема? В первую очередь, конечно, в зарплате. По данным «СЭ», в «Локомотиве» у Федора она составляет 3,1 миллиона евро. В «Динамо» совершенно другой уровень оплаты труда — большинство лидеров получает менее миллиона евро. Ломать систему с риском испортить атмосферу в коллективе бело-голубые вряд ли решатся.

Январь 2009 года. Федор Смолов (в центре) с Дмитрием и Кириллом Комбаровыми в «Динамо» | Источник: Спорт-Экспресс

Пойдет ли Смолов на существенное понижение в окладе — ключевой вопрос в этой истории. Пока стороны весьма далеки от консенсуса. По моим данным, представители футболиста не торопятся, изучая рынок. Например, известно, что у Федора отличный контакт с Марко Николичем, он с удовольствием бы поработал с сербским тренером. В этом плане интересна информация о его переговорах с ЦСКА. Также вполне вероятен и следующий сценарий: форвард еще полгода играет в «Локомотиве», получая солидную зарплату, а летом выходит на рынок свободным агентом.

Однако и вариант с «Динамо» реален. Смолов в 32 года (исполнится через месяц) возвращается в клуб, в котором дебютировал на высшем уровне в 17 лет и 2 месяца (клубный рекорд до сих пор). Если в «Локо» дела идут скверно у всех, а у Федора вырывается крик души: «Как тренируемся, так и играем». То в «Динамо» можно получать удовольствие от футбола и тренировок, возвращаясь на свой прежний уровень. Да и борьба за чемпионство — отличная мотивация, пусть «Зенит» и выглядит в ней явным фаворитом.

Федор Смолов и Александр Кокорин | Источник: Спорт-Экспресс

Что получает «Динамо»? Опытного форварда с российским паспортом, который не раз доказывал, что в нормальных футбольных условиях, где нет раздражающих факторов, он может становиться лучшим бомбардиром РПЛ. Смолов — член «Клуба 100», даже в нынешнем сезоне у него 7 голов в 15 матчах.

Правда, из своих 111 голов на клубном уровне лишь 4 он забил в 77 матчах за «Динамо». Это был неудачный этап, что вылилось в напряженные отношения с болельщиками бело-голубых.

Но с тех пор прошло уже много времени, а настроение у фанатов бело-голубых сейчас настолько благодушное, что наверняка они спокойно встретят и Смолова. Особенно, если он станет забивать решающие мячи.

Важный фактор для «Динамо»: потенциальный переход Федора не перекроет автоматически дорогу в состав Грулеву и Тюкавину. Это будет нормальная конкурентная борьба, которая может пойти на пользу всем троим.