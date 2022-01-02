Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Реал
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Мальорка
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
15:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Corriere dello Sport: «Зенит» может подписать защитника «Лацио» Луиса Фелипе

Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.

Лацио
ЗенитЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

По информации источника, у итальянского клуба возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним бразильцем, римляне могут продать игрока в конце января в случае, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Защитник требует повышения зарплаты, он хочет получать 2,5 миллиона евро в год. Сообщается, что помимо «Зенита» на футболиста претендует «Валенсия».

В сезоне-2021/22 Луис Фелипе провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Читайте также
 Турнирная таблица в группе сборной России после технического поражения США на МЧМ-2022
Плющенко и «Самбо-70» снова устроили публичную перепалку. Пепел стучит в сердца
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь