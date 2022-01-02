Corriere dello Sport: «Зенит» может подписать защитника «Лацио» Луиса Фелипе
Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.
Лацио
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Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, у итальянского клуба возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним бразильцем, римляне могут продать игрока в конце января в случае, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Защитник требует повышения зарплаты, он хочет получать 2,5 миллиона евро в год. Сообщается, что помимо «Зенита» на футболиста претендует «Валенсия».
В сезоне-2021/22 Луис Фелипе провел 22 матча за «Лацио» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.