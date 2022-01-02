Corriere dello Sport: «Зенит» может подписать защитника «Лацио» Луиса Фелипе

По информации источника, у итальянского клуба возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним бразильцем, римляне могут продать игрока в конце января в случае, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения. Защитник требует повышения зарплаты, он хочет получать 2,5 миллиона евро в год. Сообщается, что помимо «Зенита» на футболиста претендует «Валенсия».