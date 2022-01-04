«Зенит» имеет самый дорогой состав в чемпионате России, «Спартак» на втором месте
Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг команд Тинькофф РПЛ согласно стоимости игроков.
Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Портал Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг команд Тинькофф РПЛ согласно стоимости игроков.
Первое место занимает «Зенит». Общая стоимость игроков команды оценивается в 179 миллионов евро. На втором месте «Спартак» (115 миллионов). Третьим идет «Краснодар» (113,75 миллиона).
Далее идут «Динамо» (99,5 млн), «Локомотив» (95,3 млн) и ЦСКА (84,55 млн). Замыкает рейтинг «Нижний Новгород» (13,4 миллиона).