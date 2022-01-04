Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном

По информации источника, руководство «сливочных» следит за многими перспективными игроками по всему миру, и среди них есть 18-летний полузащитник московского «Динамо». Отмечается, что представители «королевского клуба» уже провели несколько встреч в столице России как с самим игроком, так и с его агентом.