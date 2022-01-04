Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян продолжает входить в сферу интересов мадридского «Реала». Об этом сообщает El Nacional.
По информации источника, руководство «сливочных» следит за многими перспективными игроками по всему миру, и среди них есть 18-летний полузащитник московского «Динамо». Отмечается, что представители «королевского клуба» уже провели несколько встреч в столице России как с самим игроком, так и с его агентом.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 4 матчах за национальную команду России и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 17 встречах за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.