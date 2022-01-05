Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время должен вернуться в «Ривер Плейт».
Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время должен вернуться в «Ривер Плейт».
Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, переговоры между клубами о переходе 25-летнего футболиста находятся в финальной стадии.
Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. Контракт аргентинца с петербургской командой рассчитан до лета 2022 года.