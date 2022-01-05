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12:02 (мск), источник: Sport24

Маммана близок к возвращению в «Ривер Плейт»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время должен вернуться в «Ривер Плейт».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере, переговоры между клубами о переходе 25-летнего футболиста находятся в финальной стадии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Маммана перешел в «Зенит» летом 2017 года. Контракт аргентинца с петербургской командой рассчитан до лета 2022 года.

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