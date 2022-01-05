«Краснодар» объявил об отставке главного тренера Виктора Гончаренко
Также контракт расторгнут с помощниками тренера Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Также контракт расторгнут с помощниками тренера Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Руководство «Краснодара» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и его помощников Василия Березуцкого и Александра Ермаковича, говорится в сообщении на официальном сайте футбольного клуба.
«Краснодар» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 матчах.
Белорусский специалист возглавил клуб из столицы Кубани в апреле 2021 года, подписав контракт до лета 2023 года.
На протяжении тренерской карьеры Гончаренко возглавлял БАТЭ, «Кубань», «Урал», ЦСКА и «Уфу». Тренер шесть раз выигрывал чемпионат Белоруссии с БАТЭ, а с ЦСКА дважды становился серебряным призером премьер-лиги и выиграл Суперкубок России в 2018 году.