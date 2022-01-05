Главные задачи на зиму-2022. «Спартак»

«Спартак» в очередной раз затеял масштабную перестройку прямо посреди сезона. В конце 2021-го в клубе сменились спортивный департамент и тренерский штаб, обновился состав. Значит, зимняя пауза у красно-белых окажется чрезвычайно насыщенной.

Если некоторые клубы, у которых есть устойчивый фундамент, могут сейчас позволить себе планомерную последовательную работу над ошибками, то Паоло Ваноли в «Спартаке» придётся всё перестраивать, исходя из сильных сторон состава, а также собственных игровых принципов и убеждений. Которые, кстати, для массовой аудитории пока остаются загадкой, ведь главным тренером итальянец не работал слишком долго.

Трансферы на «вход»

Трансферную работу «Спартак» начал ещё в конце осени. Чётко прослеживалось стремление спортивного департамента облегчить жизнь для Ваноли и предоставить ему всех (или хотя бы большинство) футболистов к первому сбору. Чтобы итальянец с первых же дней чётко понимал, куда ему двигаться и на кого опираться при строительстве игровой модели.

На сегодняшний день у «Спартака» есть четыре официальных новичка: вратарь Илья Свинов из «Факела», универсальный фланговый игрок Даниил Хлусевич из «Арсенала», левый защитник Леон Классен из «Тироля», центрфорвард Шамар Николсон из «Шарлеруа». Также есть один «почти-официальный» — центральный полузащитник Данил Пруцев из «Крыльев Советов», которого должны объявить в ближайшее время, если, конечно, обойдётся без форс-мажора.

Очевидно, что этими приобретениями клуб пытается решить как минимум две задачи:

Омоложение состава и попытка строительства костяка на долгие годы. Самому старшему и заодно самому статусному перешедшему игроку — Николсону — 24 года, все остальные даже моложе (20−21); Создание глубины, которой «Спартак» был напрочь лишён осенью. Витории приходилось крайне тяжело, игра на два фронта подразумевала травмы и дисквалификации. Было несколько периодов, когда у красно-белых выпадал весь центр поля, а в заключительном зимнем отрезке команда провела пару матчей и без чистых форвардов. Ваноли должно быть проще, особенно если обойдётся без массовых повреждений.

«Спартак» пока не решил ещё одну важную задачу — повышение уровня основного состава.

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Из свершившихся трансферов этому требованию соответствует разве что Николсон, да и он взят не на самую проблемную позицию. На сегодня красно-белые всё ещё остаются без мощной фигуры в центре поля (приоритет для усиления). Также нет классного правого защитника для системы 4-Х-Х (Кофрие ограничен в атаке, Рассказов уничтожен ошибками и давлением).

Если вдруг до конца февраля «Спартаку» удастся взять сильного игрока в середину, это станет безусловным шагом вперёд. Если нет, то на первый план выйдут тренерские умения Ваноли — нужно будет развивать имеющихся футболистов и скрывать их недостатки в рамках системы.

Трансферы «на выход»

Первую продажу «Спартак» уже осуществил: в Казань за солидную сумму в € 1,5 млн отправился Александр Ломовицкий. Учитывая, что Айртону на левом фланге обороны уже найден новый дублёр Классен (причём более профильный), а на родном правом фланге атаки Ломовицкий, вероятно, вообще не был бы востребован (конкуренция + неизвестно, в какую схему вообще будет играть Ваноли. Вдруг в 3−5−2?), решение красно-белых видится рациональным. Ломовицкому важно играть и развиваться, а не бесконечно ждать следующего шанса.



Кто должен уехать ещё? Очевидно, что один из легионеров, так как нужно заявлять Николсона, а иностранцев у «Спартака» осенью было восемь. Первый кандидат на выход — Хендрикс, не сумевший проявить себя ни при Тедеско, ни при Витории. Хотя вероятны и альтернативные сценарии. Если появится хорошее предложение по тому же Ларссону, то стоит его рассмотреть — в линии атаки может образоваться чрезмерная конкуренция — 4,5 игрока на одну или две позиции (Николсон, Понсе, Соболев, Ларссон и Игнатов, которому комфортно играть в оттяжке).

Другие задачи — сохранение Жиго (один из немногих, чей уровень соответствует еврокубкам), трудоустройство Кутепова (хватит уже мучить друг друга), внимательное изучение дальнейших перспектив Мелкадзе и Рассказова.

Футбольные задачи

Задача, стоящая перед Ваноли, формулируется очень просто: нужно построить боеспособную команду, готовую в краткие сроки исправить ситуацию в РПЛ, а также пройти как можно дальше в Лиге Европы. И есть ещё Кубок России — путь «Спартака» в нём начнётся только весной. Важно понимать, что времени у Ваноли не так уж и много, красно-белые должны выйти близко к пику уже к концу февраля. Старт у итальянца зубодробительный: сначала дерби с ЦСКА, потом друг за другом — «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив», а ещё в марте же уместятся старт в Кубке России (с «Кубанью») и две игры ⅛ финала Лиги Европы.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXlgpYyqyL4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.





За два месяца Ваноли должен:



найти оптимальную игровую модель для имеющегося состава. Со стороны кажется, что это, скорее, будет 3−5−2 или 3−4−3 (3−4−2−1), поскольку сильного правого защитника для игры в 4−4−2 или 4−3−3 всё ещё нет. Зато есть Кофрие как внешний центральный в тройке и Мозес как латераль, плюс возросла конкуренция в центре нападения. Не забываем и про долгий период работы Ваноли с Антонио Конте;. Адаптировать и встроить в игровую модель Николсона. Статусный трансфер должен начать приносить пользу сразу же — это снизит давление на спортивный департамент со стороны болельщиков. Интересно, возможен ли вариант, в котором Николсон и Соболев будут играть вместе;. Найти баланс в середине. Если сильный центральный хавбек всё же не приедет, то важно определить сочетания из имеющихся игроков, при которых центральная ось будет одновременно и креативна, и мобильна, и устойчива в оборонительной фазе и переходах;. Реабилитировать Промеса и Ларссона (если последний вдруг не будет продан). Осенью оба иностранца были обузой для «Спартака». Если получится вернуть им оптимальный уровень, возможности команды в атаке станут гораздо круче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYTxWtTqnCJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYTxWtTqnCJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYTxWtTqnCJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заметно, что, в отличие от предыдущего этапа, в новых реалиях тренер получает поддержку от руководства. Но на одной голой поддержке далеко всё равно не уехать — потребуется очень качественная работа от самого Ваноли. У него под рукой далеко не сильнейший состав в России, зато нужно построить сильнейшую (или хотя бы одну из) команду в России.

Иначе «Спартак» в скором будущем может в очередной раз утонуть в реформах.