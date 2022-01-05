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11:28 (мск), источник: Sport24

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Краснодара» после увольнения Гончаренко

Новым главным тренером «Краснодара», вероятнее всего, станет Марко Николич.

Краснодар
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Как сообщает «Матч ТВ», Николич является главным кандидатом на вакантное место.

Последним местом работы сербского специалиста был «Локомотив», в октябре прошлого года он был уволен из московского клуба.

После 18 туров «Краснодар» находится на 5-м месте в таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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