ЦСКА хочет приобрести опорника «Бордо» Отавио

«Армейцы уже общались с окружением игрока и в ближайшее время планируют сделать предложение игроку. Так как у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с “Бордо” о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», — сказал источник «Чемпионату».

27-летний бразильский полузащитник является воспитанником клуба «Атлетико Паранаэнсе», за который он выступал до 2017 года. Затем футболист перешёл в «Бордо» за € 5 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах 17 матчей за французский клуб, не отметившись результативными действиями. За этот календарный отрезок полузащитник получил три жёлтые карточки.