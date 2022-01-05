Маммана выплатил «Зениту» компенсацию и переходит в «Ривер Плейт»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий за «Сочи» на правах аренды, покинет Россию.
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Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий за «Сочи» на правах аренды, покинет Россию.
25-летний аргентинец согласовал с «Зенитом» досрочный разрыв контракта и заплатил за то, чтобы на правах свободного агента перейти в «Ривер Плейт».
Вчера Эмануэль уладил все вопросы с «Сочи», сообщает аргентинский журналист Валли Яковчевич. Маммана в ближайшие часы пройдет медицинский осмотр перед заключением контракта с «Ривер Плейт».
«Зенит» приобрел Мамману в 2017 году у «Лиона». Соглашение защитника с петербургским клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года. Он оставался последним из аргентинцев в клубе, которых подписал «Зенит» в 2017-м.