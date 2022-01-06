Источник: нападающего «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба в состоянии опьянения

Футболиста выгнали из ночного клуба в Красноярске, информирует в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Игнатьев отдыхал в клубе с друзьями в ночь на свой 23-й день рождения. Согласно сведениям источника, футболист «Рубина» был в состоянии алкогольного опьянения и «послал кого-то не того куда-то не туда». В результате охрана заведения вывела его силой. По непроверенной информации, потом Игнатьеву позволили вернуться в ночной клуб.