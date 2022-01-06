Кто заменит Смолова в «Локо»? У новичка из Чехии очень странное и милое хобби

Кухта — лучший бомбардир прошлого чемпионата Чехии

Ещё один трансфер «Локомотива» в зимнее окно. После приобретения центрального защитника «Шахтёра» Марка Мампасси московский клуб подписывает нападающего, который, судя по всему, заменит Фёдора Смолова. Новичком железнодорожников станет 24-летний Ян Кухта из пражской «Славии». Стоимость сделки — € 5 млн.

Кухта — лучший бомбардир прошлого чемпионата Чехии. В сезоне-2020/2021 Ян забил 15 голов в 27 матчах, а кроме того, добавил к ним семь голевых передач. Точнее, снайпер «Славии» разделил первое место с Адамом Гложеком из «Спарты». Любопытно, что при этом лучшим нападающим лиги признали всё-таки Гложека. Зато с завоеванием командных трофеев Кухте повезло больше: он выиграл со «Славией» чемпионат и Кубок Чехии, оформив дубль в полуфинале со «Спартой» (3:0).

Когда говорят, что футболист окончательно созревает к 23 годам, в пример можно приводить как раз Кухту. Воспитанник красно-белых из Праги долго не мог закрепиться в основе и в какой-то момент был продан в другой клуб. Но доказал самому себе, болельщикам, руководству «Славии», что способен стать звездой в родной команде.

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В более молодом возрасте Ян любил показать характер — мог задеть на тренировках партнёров, которые не очень-то любили нападающего. Видимо, и с этим тоже связано то, что «Славия» постоянно отдавала Кухту в аренды разным клубам. Сначала нападающий полтора года провёл в «Богемиансе» (1 гол в 24 матчах), потом по полсезона в «Виктории Жижков» (4 гола в 12 матчах), «Словацко» (5 голов в 16 матчах) и «Теплице» (3 гола в 8 матчах). Ян выделялся на поле тем, что много бегал и что-то умел, но цельности, эффективности его действиям недоставало. Сам Кухта признавался: ему нужна жёсткая рука, которая направляла бы его в работе.

Летом 2019-го нападающего арендовал с правом выкупа «Слован». Там Кухта наконец-то раскрылся, и по ходу сезона (в феврале) клуб из Либереца воспользовался опцией приобретения прав на Яна. В 27 матчах сезона воспитанник «Славии» набрал 7+3. И в целом впечатлил настолько, что уже летом 2020-го пражане выкупили его обратно, заплатив € 400 тыс.

Кухта, кажется, вообще довольно простой парень. К примеру, в интервью чешским журналистам он рассказывал о своём хобби — довольно странном для футболиста. Ян любит проводить время на ферме с домашними животными, занимается разведением кур. И курочки успокаивают его. «Это меня расслабляет. Когда я с курами, то забываю о проблемах, давлении и прочищаю голову», — признавался нападающий.

С прошлого сезона начался взлёт карьеры Кухты. Забивал он не только в чемпионате Чехии. В ноябре 2020-го на групповом этапе Лиги Европы Ян оформил дубль в ворота «Ниццы» и принёс команде победу со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне у Кутхы 9+4 в 16 матчах чешской лиги (отстаёт на один гол от дуэта лучших бомбардиров), а ещё три мяча он забил на групповом этапе Лиги конференций — в ворота берлинского «Униона», «Маккаби» из Хайфы и «Фейеноорда». К слову, «Славия» совершила уникальное и малоприятное путешествие по всем трём еврокубковым турнирам. В августе стартовала в квалификации Лиги чемпионов, где проиграла «Ференцварошу» — 0:2 и 1:0, после этого отправилась в квалификацию Лиги Европы, но там уступила «Легии» — 2:2 и 1:2. Так и оказалась в Лиге конференций.

Кухта пропустил ответный матч с поляками из-за операции по удалению камней в почках. До этого не забил ни «Легии» в первом матче дома, ни «Ференцварошу». Был у Яна плохой отрезок, когда мяч не шёл в чужие ворота, а главный тренер «Славии» Йиндржих Трпишовски даже публично покритиковал нападающего. Кухта, впрочем, тоже напомнил, что у него колючий характер. Сказал что-то неприятное в адрес тренерского штаба, и эту тему обсуждали в СМИ. Но Трпишовски, ставящий на агрессивный футбол с большим объёмом беговой работы, выжимает из игроков все соки. Кухта чувствовал конкуренцию в атаке — из 25 матчей, сыгранных в этом сезоне, он только 16 начинал в основе.

В октябре минувшего года Ян дебютировал в сборной Чехии. Пока четыре раза выходил на замену — в матчах квалификации ЧМ-2022 с Уэльсом, Беларусью и Эстонией, а также в «товарняке» с Кувейтом (7:0), в котором поучаствовал голевой передачей в седьмом забитом мяче. Статус игрока национальной команды повысил рейтинг и цену Кухты: по слухам, им интересовались «Вест Хэм» с «Саутгемптоном», а «Халл Сити» даже сделал предложение «Славии». Правда, англичане давали в пять раз меньше «Локомотива» — всего € 1 млн. В итоге чешский нападающий едет в Россию: видимо, сработали старые связи спортивного директора Томаса Цорна, который ещё в «Спартак» привозил из «Славии» Алекса Крала.

Чего ждать от Кухты болельщикам «Локомотива»?

Понятно, что титул лучшего бомбардира чемпионата Чехии ничего не гарантирует. Николай Комличенко тоже выиграл это звание, забив 29 мячей в сезоне-2018/2019, но в РПЛ пока не звезда. Однако это не одноплановые игроки. Ян в принципе подходит под требования сегодняшнего «Локо». Он будет полезен в прессинге, выдавая большой объём. Смоловской тонкости в Кухте, конечно, нет, но он, играя спиной к воротам, принимает и сохраняет мячи под давлением за счёт крепкого корпуса. Опасен при подачах в штрафную. Может и за спины защитникам открыться, обладая неплохой скоростью. Звездой Ян не будет, а ценным элементом системы — да.

В нынешнем сезоне чемпионата Чехии Кухта в среднем за 90 минут наносил 2,8 удара по воротам (в створ — 1,76) и имел 2,6 голевого момента. В еврокубках — 2,6 удара (в створ — 1,07) и 2,1 момента. Статистику голов вы видели выше. Между тем у Смолова за три последних сезона ноль голов и ноль голевых передач в 13 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ещё одна интересная деталь из жизни Кухты. Подруга новичка «Локомотива» — дочь президента футбольного клуба «Млада Болеслав» Барбора Дуфкова, занимающаяся маркетингом на клубном телевидении. В Чехии писали, что у пары своеобразные отношения: Ян и Барбора то расстаются, то опять сходятся. Босс «Млады» не против их романа, называет Кухту «отличным, трудолюбивым мальчиком». Хотя за последние три года нападающий «Славии» забил три гола в ворота «Млады Болеслав».

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