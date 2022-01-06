ЦСКА сыграет на сборах с клубом «Буде-Глимт», за который выступает Хайкин
ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Буде-Глимт», сообщает издание An.no.
ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Буде-Глимт», сообщает издание An.no.
Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.
«Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, в 2021 году стал чемпионом Норвегии. Также сообщается, что в рамках подготовки к матчу с «Селтиком» в Лиге Конференций «Будё-Глимт» сыграет и с киевским «Динамо».
Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».