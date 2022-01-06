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6 января, источник: Чемпионат.com

ЦСКА сыграет на сборах с клубом «Буде-Глимт», за который выступает Хайкин

ЦСКА сыграет на сборах с норвежским клубом «Буде-Глимт», сообщает издание An.no.

ЦСКА
Буде-ГлимтПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.

«Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, в 2021 году стал чемпионом Норвегии. Также сообщается, что в рамках подготовки к матчу с «Селтиком» в Лиге Конференций «Будё-Глимт» сыграет и с киевским «Динамо».

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36). В первом матче после зимней паузы ЦСКА сыграет с московским «Спартаком».

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