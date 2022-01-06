ЦСКА сыграет на сборах с клубом «Буде-Глимт», за который выступает Хайкин

Напомним, российский клуб проведёт сборы в Кампоаморе (Испания). По информации источника, встреча запланирована на 3 февраля.

«Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, в 2021 году стал чемпионом Норвегии. Также сообщается, что в рамках подготовки к матчу с «Селтиком» в Лиге Конференций «Будё-Глимт» сыграет и с киевским «Динамо».