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16:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Кухты подтвердил, что «Славия» и «Локомотив» договорились о трансфере нападающего

Агент форварда «Славии» Яна Кухты Милан Мартинович высказался об интересе «Локомотива» к его клиенту.

Локомотив
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Источник: AFP 2021

«Клубы действительно договорились. Мы очень близки к финалу, все будет хорошо», — сказал Мартинович «СЭ».

5 января «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился со «Славией» о трансфере Кухты и готов заплатить за него 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 3 гола в 5 встречах Лиги конференций.

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