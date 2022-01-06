Агент Кухты подтвердил, что «Славия» и «Локомотив» договорились о трансфере нападающего

«Клубы действительно договорились. Мы очень близки к финалу, все будет хорошо», — сказал Мартинович «СЭ».

5 января «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился со «Славией» о трансфере Кухты и готов заплатить за него 5 миллионов евро.