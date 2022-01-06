«Локомотив» досрочно расторгнет контракт с Зе Луишем

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Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Документы будут подписаны в ближайшее время.

Клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.