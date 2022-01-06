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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» досрочно расторгнет контракт с Зе Луишем

«Локомотив» и Зе Луиш достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Документы будут подписаны в ближайшее время.

Клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).

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