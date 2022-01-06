Стало известно, когда Николич прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром»
Сербский тренер Марко Николич может возглавить «Краснодар» уже на этой неделе.
Краснодар
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Сербский тренер Марко Николич может возглавить «Краснодар» уже на этой неделе.
Metaratings утверждает, что Николич должен прилететь в Россию 8 января.
Если переговоры будут продуктивными, то специалист может подписать контракт с клубом уже 9 января.
Напомним, что Николич ранее тренировал московский «Локомотив».
«Краснодар» 5 января уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.