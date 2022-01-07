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15:41 (мск), источник: Sports.Ru

Щеткин останется в «Роторе» до конца сезона

Казахстанский нападающий волгоградского «Ротора» Алексей Щеткин останется в российской команде до конца сезона.

Ротор
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Источник: Sports.Ru

«По нападающему сборной Казахстана был вопрос — у него большая личка. Однако оставили в силе прежние договоренности», — сообщил автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым».

В текущем розыгрыше ФНЛ форвард забил 3 гола в 13 матчах.

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