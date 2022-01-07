Щеткин останется в «Роторе» до конца сезона
Казахстанский нападающий волгоградского «Ротора» Алексей Щеткин останется в российской команде до конца сезона.
Ротор
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Казахстанский нападающий волгоградского «Ротора» Алексей Щеткин останется в российской команде до конца сезона.
«По нападающему сборной Казахстана был вопрос — у него большая личка. Однако оставили в силе прежние договоренности», — сообщил автор телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым».
В текущем розыгрыше ФНЛ форвард забил 3 гола в 13 матчах.