Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»

«Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем. Сейчас все мои эфиры после Лиги чемпионов на “Матч ТВ” с Быстровым и Ловчевым — это подарок для коллег. По нам уже давно книжки пишут. Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет», — сказал Губерниев.