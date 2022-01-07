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11:38 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о своей работе на телевидении на футбольные темы.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вижу, как к себе серьезно относятся футбольные комментаторы, поэтому умозрительно называю себя футбольным обозревателем. Сейчас все мои эфиры после Лиги чемпионов на “Матч ТВ” с Быстровым и Ловчевым — это подарок для коллег. По нам уже давно книжки пишут. Я не просто люблю футбол, но и являюсь единственным в стране футбольным обозревателем. Комментаторов много, а обозреватель я один. Назовите мне хоть одного. Их нет», — сказал Губерниев.

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