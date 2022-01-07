Сразу два нападающих сборной России сменят клубы. Самые ожидаемые трансферы РПЛ

В ближайшие дни должны состояться несколько переходов с участием топ-клубов РПЛ. «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак» готовят интересные трансферы. «Чемпионат» уже сообщал о них, а в этом материале мы суммируем имеющуюся информацию. Долго ждать официального подтверждения, скорее всего, не придётся.

«Зенит»

Первым новичком чемпионов России в 2022 году должен стать Иван Сергеев. О возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит» мы сообщили ещё 28 декабря. Тогда гендиректор клуба Александр Медведев подтвердил, что Сергеев прилетал в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра. После этого оставалось договориться по условиям с самарцами и самим игроком.

История как будто затягивается, но до выхода «Зенита» из отпуска наверняка разрешится. Петербургский клуб предложил нападающему трёхлетний контракт и, видимо, выплатит отступные за него — 180 млн рублей (то есть чуть более € 2 млн). Не факт, что 26-летний игрок «КС» — замена Артёму Дзюбе. В заявке «Зенита» всего два нападающих — Дзюба и Сердар Азмун, так что ещё один форвард команде точно не помешает. Даже если экс-капитан сборной России и иранец никуда не уйдут. У Ивана в РПЛ пока всего 18 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал пять голевых передач.

«Динамо»

Главный и, пожалуй, единственный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство в этом сезоне подпишет основного форварда сборной России. «Динамо» договорилось с «Локомотивом» о переходе Фёдора Смолова и обсуждает контракт с 31-летним игроком. Как стало известно «Чемпионату», московский клуб предложил нападающему договор на 1,5 года с опцией продления ещё на сезон. Смолов ради перехода в «Динамо» готов пойти на понижение зарплаты. «Локо» отпускает Фёдора за символические деньги (в СМИ называлась сумма в 10 млн рублей).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUp2vspMqxD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUp2vspMqxD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUp2vspMqxD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Fedor Smolov (@smolovfedor_10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Смолов возвращается туда, где начинал профессиональную карьеру. Интересная история. В ней вызывает вопросы только то, как приход нового нападающего скажется на перспективах талантливых Константина Тюкавина и Вячеслава Грулёва. За 2021 год Фёдор забил в РПЛ не намного больше их — 11 голов. У Грулёва было 9, у Тюкавина — 7.

ЦСКА

Руководство армейцев готовит несколько трансферов в зимнее окно. Судя по всему, под Алексея Березуцкого, а не Марко Николича или кого-то другого. Любопытно, что все потенциальные новички — полузащитники.

Атакующий хавбек / вингер Хесус Медина, ставший свободным агентом после ухода из «Нью-Йорк Сити», согласовал условия контракта с ЦСКА и должен подписать его после медосмотра. При этом 24-летний парагваец отклонил первое предложение московского клуба, так как его не устроила зарплата — € 650 тыс. в год. В конце концов стороны договорились, и соглашение будет рассчитано до лета 2025-го.

Опорный полузащитник «Бордо» Отавио тоже близок к переходу в ЦСКА. Летом у бразильца заканчивается контракт, и французский клуб готов продать 27-летнего игрока за небольшие деньги — € 2,5 млн. Теперь решение должен принять сам Отавио после переговоров с армейцами.

Кроме того, ЦСКА сделал предложение центрхаву «Лилля» и сборной Турции Юсуфу Языджи. Представители игрока подтвердили интерес армейцев и не исключили, что их клиент переедет в Россию. Это может быть довольно дорогой трансфер: «Лилль» покупал Языджи за € 17,5 млн, а Transfermarkt оценивает сейчас турецкого полузащитника в € 15 млн. Хотя у Юсуфа в этом сезоне лишь 1+1 в 22 матчах (в основе — 6).

«Краснодар»

«Краснодар» отправил в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, но на трансферных планах южан это, видимо, не отразится. Владелец «быков» Сергей Галицкий подчёркивал, что все вопросы по новичкам решает клуб. Впрочем, любой тренер первым делом наверняка попросил бы усилить центр обороны — слабое звено команды. И вскоре «Краснодар» может объявить о переходе защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо, который вместе с Халком стал чемпионом Бразилии в составе «Атлетико Минейро».

Как утверждает Torcedores.com, 28-летний игрок принял предложение с зарплатой в размере € 2 млн в год, а бразильский клуб получит за Алонсо € 8−10 млн. Парагваец уже имеет опыт выступлений в Европе — за «Лилль» и «Сельту».

«Локомотив»

Железнодорожники отпускают не только Смолова, но и другого нападающего — Зе Луиша. По информации, имеющейся у «Чемпионата», клуб договорился с легионером из Кабо-Верде о расторжении контракта, действующего до лета 2023-го. Клуб единоразово выплатит Зе Луишу зарплату, которая полагается ему до июня 2022-го. Остальную часть денег форвард, получавший € 2,8 млн в год, решил не требовать. После закрытия летнего окна Зе Луиш был исключён из-за заявки «Локомотива» по причине перебора иностранцев, так что давно не выходил на поле.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSAmKQoFiUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSAmKQoFiUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSAmKQoFiUH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Djeras Andrade (@zeluis_9)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также Кто заменит Смолова в «Локо»? У новичка из Чехии очень странное и милое хобби

В линию атаки «Локо» возьмёт как минимум одного новичка. Московский клуб уже фактически закрыл трансфер нападающего «Славии» Яна Кухты.

За трансфер 24-летнего чеха заплатят € 5 млн, он подпишет четырёхлетний контракт.

Тем временем идут переговоры и по защитнику «Урала» Арсену Адамову. Напомним, с самим игроком москвичи давно договорились. Сейчас продолжается диалог между клубами. По нашим данным, загвоздка в графике выплат отступных, которые равны € 5 млн. Именно этот вопрос обсуждают стороны.

«Спартак»

Красно-белые приобретают полузащитника «Крыльев Советов» и молодёжной сборной России Данила Пруцева. О том, что 21-летний игрок близок к переходу в «Спартак», писали ещё две недели назад. Тем не менее московский и самарский клубы до сих пор не объявили о трансфере. Сообщалось, что «Спартак» может выплатить за Пруцева отступные в размере 75 млн рублей.

Данил — интересный молодой российский центрхав. Но его трансфер удивляет по той причине, что у красно-белых достаточно много игроков этого амплуа. Конкурентами Пруцева будут Роман Зобнин, Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Йоррит Хендрикс и Михаил Игнатов. Вдобавок не исключено, что летом вернётся из аренды Алекс Крал. Прежде чем покупать новичка, наверное, нужно кого-то продать. Это важно и для соответствия лимиту на легионеров.

Возможно, уйдёт Хендрикс. В Турции пишут об интересе к голландцу «Антальяспора», за который играет Фёдор Кудряшов.