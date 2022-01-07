Агент раскрыл детали грядущего перехода Хуниора Алонсо в «Краснодар»

«Контракт с “Краснодаром” будет подписан в Дубае, где команда проведет сборы, на следующей неделе. Там же Хунио пройдёт медицинское обследование. Стороны подпишут контракт на 4 года с возможность пролонгации ещё на сезон. У Алонсо также были предложения из Франции», — сказал Серрати в эфире Versus Radio, его слова приводит издание Cronica.