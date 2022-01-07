Главные задачи, которые «Зениту» надо решить в зимнее трансферное окно: кого купить, кого продать

Кого купить

Первым трансфером сине-бело-голубых в 2022 году, кажется, станет нападающий Иван Сергеев из «Крыльев Советов». Перед Новым годом футболист прилетал в Санкт-Петербург на медосмотр. И почти наверняка присоединится к команде на первом сборе.

Помимо Сергеева, который, очевидно, приобретается не под основу, а для глубины состава, руководство «Зенита» ведет несколько иностранных кандидатур в атаку. Самым топовым из «прошлогодних» слухов был форвард «Базеля» Артур Кабрал. Также в декабре в СМИ всплывали фамилии бразильца Юри Альберто из «Интернасьонала» и уругвайца Аугустина Альвареса из «Пеньярола».

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYXHfJ6ozHH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Arthur Cabral (@arthurcabral98)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но эти покупки станут возможны лишь в случае ухода Сердара Азмуна. Действующий лимит на легионеров в России пока никто не отменял. А по иностранцам у «Зенита» пока полный комплект. По этой причине в Петербурге этой зимой могут вносить лишь точечные изменения, а не реализовывать все свои трансферные планы.

Кого продать

Об Азмуне уже сказано. Иранец дал понять руководству клуба, что уходит, еще летом 2021 года. Но в «Зените» оттягивали момент расставания и упустили шанс получить за форварда более или менее приличные деньги. Сейчас за Сердара предлагают лишь три миллиона. Если и от этой опции отказаться, летом Азмун уйдет за ноль рублей.

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Есть еще как минимум три кандидата на выход этой зимой. Во-первых, оба иностранных центральных защитника в рамках программы по обновлению оборонительной линии под еврокубки. Но как и прошлым летом, спроса ни на веяна Ловрена, ни на Ярослава Ракицкого нет. Поэтому, видимо, руководству клуба придется ждать лета и уже там резать по живому.

Во-вторых — Дзюба. Пока на уровне слухов. Но по тем же слухам, главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался не очень доволен ранним отъездом лучшего бомбардира РПЛ. И теперь он как минимум не будет настаивать на продлении форварда во что бы то ни стало. А опции, которые могут продлить контракт Дзюбы автоматом, пока далеки от активации. Но, как и в случае с защитникам, велика вероятность, что все будет решаться летом.

Контракты

Прямо сейчас в «Зените» есть сразу восемь футболистов, у которых летом истекают контракты. В принципе, для петербургского клуба в последние годы это уже классика, на фоне которой сильно заранее продлившиеся Вильмар Барриос и Дуглас Сантос выглядят чем-то фантастическим.

О Дзюбе и Азмуне уже сказано. Дальше — по позициям.

Вратари. Михаил Кержаков и Станислав Крицюк. У Кержакова нет никаких проблем с тем, чтобы быть вторым вратарем. Плюс он опытный и в нужный момент может выручить. К тому же, «Зенит» для него — родной клуб. Так что из всей восьмерки игроков с истекающими контрактами, Михаил самый явный претендент на то, чтобы остаться.

Что касается Крицюка, то его не самая выдающаяся игра осенью вместе с последующей травмой может решить вопрос об активации опции продления контракта еще на один год не в его пользу. В любом случае, все решит весна и ситуация на рынке.

Защитник. Ярослав Ракицкий. О том, что нового контракта ждать не стоит, украинскому защитнику сказали в клубе еще год назад. С тех пор ситуация не изменилась. Ракицкий через полгода станет свободным агентом, а нового контракта так и нет.

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Ситуацию могут изменить лишь два фактора — изменение лимита на легионеров в будущем сезоне или неспособность «Зенита» найти достойную замену на рынке. В противном случае, нынешний сезон станет для Ракицкого последним в «Зените».

Полузащитники. Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин. Здесь все случаи разные. Оздоев пропустил много времени из-за травмы. Перед Новым годом он снова вернулся на поле. И даже стал забивать. Но по слухам, если бы не травма, то полузащитник сейчас был бы не в «Зените», а в «Динамо». С приходом в «Зенит» Вендела и полным выздоровлением Кузяева, Магомед перестал быть в Петербурге железно основным. И его, наверняка, подобный поворот событий не устраивает.

Ерохин на многое в «Зените» не претендует и, как и Кержаков, готов быть на подхвате. Правда, КДК этого подхвата вычислить сложно. То он выходит и первым же касанием спасает матч, то не может с двух метров попасть в пустые ворота в решающий момент. Но очевидно, если никаких серьезных претензий со стороны футболиста в ближайшее время не будет, то подобная роль сохранится у Ерохина на пару ближайших лет.

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У Сутормина ситуация посложнее. Футболист нравится Сергею Семаку. Но в этом «Зените» ему нет места в стартовом составе. На всех позициях конкуренты сильнее. Но вместе с тем, судя по появляющимся в СМИ новостям, футболист не может договориться с клубом по новому контракту. А учитывая, что новости эти исходят явно не из клуба, можно сделать вывод, что футболист (или агент футболиста) хочет куда больше, чем «Зенит» предлагает. Если ситуация не изменится, то мы вполне можем получить ремейк прошлогодней ситуации Лунев- «Зенит». С той лишь разницей, что от ухода футболиста, которому через пару дней стукнет 28 лет, клуб вряд ли проиграет.

Тренер

У Сергея Семака в Петербурге все стабильно. Точнее, гораздо стабильнее, чем было пару лет назад. В евровесну клуб уже вышел. А если к маю он привезет в Петербург четвертое подряд чемпионство, то позиции станут еще крепче.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXlNOfio07s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, есть нюанс. Говорят, что будущее Семака может решиться по итогам мартовских матчей сборной России. Если Карпин не сможет выйти на чемпионат мира, то следующим коучем всея Руси будет именно Сергей Богданович.

Сборы

И о планах подготовки. 13 января «Зенит» отправится в Дубай, где проведет первый первый сбор. 25-го числа команда вернется в Петербург на пару дней, после чего отправится в Португалию. Но при условии, что ситуация с ковидом в Европе не внесет коррективы. А уже 17 февраля «Зениту» предстоит дома играть с «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.