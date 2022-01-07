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15:24 (мск), источник: РБК

«Зенит» расстался с одним из самых дорогих игроков в своей истории

Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что команда и Маммана достигли договоренности о прекращении контракта.

Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в июне 2017 года, подписав пятилетний контракт. Стоимость трансфера составила €16 млн (по данным Transfermarkt). Он занимает десятое место в списке самых дорогих трансферов в истории петербургского клуба.

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За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпиона России и Кубок России. Сезон 2020/21 и первую часть текущего сезона он отыграл на правах аренды в «Сочи».

В России аргентинца преследовали травмы. 11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму он получил 6 октября 2019-го в матче с «Уралом».

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