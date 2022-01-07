«Зенит» расстался с одним из самых дорогих игроков в своей истории
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба.
Аргентинский защитник Эмануэль Маммана покинул «Зенит». Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что команда и Маммана достигли договоренности о прекращении контракта.
Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» в июне 2017 года, подписав пятилетний контракт. Стоимость трансфера составила €16 млн (по данным Transfermarkt). Он занимает десятое место в списке самых дорогих трансферов в истории петербургского клуба.
За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпиона России и Кубок России. Сезон 2020/21 и первую часть текущего сезона он отыграл на правах аренды в «Сочи».
В России аргентинца преследовали травмы. 11 марта 2018 года Маммана получил травму крестообразной связки в игре против «Ростова» и выбыл на девять месяцев. Аналогичную травму он получил 6 октября 2019-го в матче с «Уралом».