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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год

Полузащитник Хесус Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год, сообщает Versus.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Ранее агент 24-летнего парагвайца Ренато Биттар сообщил, что его клиент подпишет контракт с московским клубом на три с половиной года.

В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.

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