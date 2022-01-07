Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год
Полузащитник Хесус Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год, сообщает Versus.
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Полузащитник Хесус Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год, сообщает Versus.
Ранее агент 24-летнего парагвайца Ренато Биттар сообщил, что его клиент подпишет контракт с московским клубом на три с половиной года.
В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.