СМИ: Бывший главный тренер «Ромы» может возглавить «Краснодар»
Бывший главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо может стать новым наставником «Краснодара», сообщает Sky Sport Italia.
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Бывший главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо может стать новым наставником «Краснодара», сообщает Sky Sport Italia.
По информации издания, «быки» уже предложили специалисту возглавить команду. Отметим, что помимо Ди Франческо в список потенциальных наставников входят немец Джесси Марш, грузин Шота Арвеладзе и экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.
Ранее Лайф сообщал, что «Краснодар» расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.