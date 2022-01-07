СМИ: Бывший главный тренер «Ромы» может возглавить «Краснодар»

Первая бомба года в РПЛ. «Краснодар» уволил Гончаренко

По информации издания, «быки» уже предложили специалисту возглавить команду. Отметим, что помимо Ди Франческо в список потенциальных наставников входят немец Джесси Марш, грузин Шота Арвеладзе и экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.