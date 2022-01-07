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17:54 (мск), источник: Life.ru

СМИ: Бывший главный тренер «Ромы» может возглавить «Краснодар»

Бывший главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо может стать новым наставником «Краснодара», сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: Life.ru
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По информации издания, «быки» уже предложили специалисту возглавить команду. Отметим, что помимо Ди Франческо в список потенциальных наставников входят немец Джесси Марш, грузин Шота Арвеладзе и экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

Ранее Лайф сообщал, что «Краснодар» расторг контракт с белорусом Виктором Гончаренко, который руководил командой с апреля 2021 года.

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