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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» объявил о трансфере Хуниора Алонсо

«Краснодар» и «Атлетико Минейро» согласовали трансфер Хуниора Алонсо, информирует сайт «быков».

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Источник: AFP 2021

Личный контракт с парагвайским защитником до конца июня 2025 года будет подписан по итогам медобследования.

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28-летний Алонсо является воспитанником клуба «Серро Портеньо», с которым выиграл чемпионат Парагвая. В начале 2017 года он перешел во французский «Лилль», а в 2019-м продолжил карьеру в аргентинском «Бока Хуниорс» на правах аренды и выиграл чемпионат Аргентины.

Затем Алонсо подписал контракт с «Атлетико Минейро» и победил в чемпионате Бразилии-2020/21, завоевав при этом престижный личный трофей — Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги.

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