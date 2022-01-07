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22:18 (мск), источник: Матч ТВ

Первый новичок ЦСКА — Медина из MLS. Кто это и зачем нужен?

Хороший свободный агент, но спорный по уровню игрок для армейцев.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

В России в активной фазе зимнее трансферное окно, которое выходит очень насыщенным.

  • «Спартак» уже подписал Николсона, Хлусевича, Классена и Свинова. На подходе — Пруцев из «Крыльев».
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  • «Краснодар» купил нападающего «Буде-Глимта» Эрика Ботхейма и скоро должен презентовать центрального защитника Хуниора Алонсо из «Атлетико Минейро».
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Первый новичок ЦСКА — Хесус Медина. Парагваец, который стал заметным игроком «Нью-Йорка» в MLS. По итогам сезона у него 9+2 в 36 играх. Зима — время покупок игроков из Северной и Латинской Америки. В MLS, Бразилии, Аргентине завершились чемпионаты и международные турниры, которые синхронизированы с календарным годом.

Еще 20 декабря Медина мило попрощался с клубом через Instagram, его контракт закончился 31 декабря.

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Парагвайцу — 24 года. Это лучший возраст, чтобы подписать хороший контракт и попробовать себя в Европе. Оба этих условия могли удовлетворить только в РПЛ, поэтому все логично. К тому же агент игрока Ренато Биттар уже взаимодействовал с клубами РПЛ, его клиент — Фабиан Бальбуэна. ЦСКА предложил Медине подходящий контракт на 3,5 года, по данным бразильского медиа Versus, зарплата — 1,7 млн евро. Это двукратное повышение выплат после MLS. Плюс, конечно, возможность засветиться в Европе, ее ЦСКА и РПЛ все еще действительно дает.

В четверг Медина прилетел на медосмотр в Мюнхен, где проходят обследования почти все новые легионеры ЦСКА.

Что говорит InStat о Медине?

Основная позиция — правый вингер, но в «Нью-Йорке» несколько раз играл центрального атакующего полузащитника и нападающего (не очень успешно). Хорошая стартовая скорость, грамотно атакует в открытом пространстве (контратаки), может обыграть и завершить. Высокая культура паса в одно касание и удары со средних дистанций.

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Явные минусы: игра головой, игра в обороне и очень слабая правая нога, которую он почти не использует. Это делает Медину более предсказуемым. Когда играет на правом фланге, почти всегда убирает под себя, чтобы переложить мяч под левую и выполнить навес. Впрочем, может компенсировать это смещением в центр под удар с левой.

Как относиться к этому трансферу?

Без восторга. ЦСКА еще летом был нацелен на игрока с подобными характеристиками и амплуа, но в последний момент сорвался вариант по Саму Кастильехо.

Медина — хороший трансфер с финансовой точки зрения, все-таки приходит третий свободный агент в мире по трансферной стоимости — 5 млн (Пинеда — 8, Гуларт — 6), но сложно сказать, насколько он способен усилить ЦСКА.

  1. Адаптация в РПЛ для игрока такого плана — это лотерея. Клаудиньо выстрелил, но класс Медины явно ниже.
  2. Парагваец стабильно играл в «Нью-Йорке» (100+ матчей), но важно уточнение, что в 2019-м он получил грин-карту, что позволяло ему считаться местным в MLS (там тоже довольно жесткий лимит).
  3. К 24 годам он ни разу не сыграл в официальных матчах за сборную Парагвая.
  4. После того, как стало понятно, что Медина уйдет свободным агентом, очередь из европейских клубов за ним не выстроилась.

Кого будет вытеснять Медина в ЦСКА?

На левом фланге великолепен Эджуке, на правом подобного игрока не хватает — это основная мотивация переговоров по Кастильехо и подписанию Медины. На скорости парагваец будет врываться сам, при позиционных атаках — уходить в центр и освобождать фланг для Фернандеса.

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Подписание Медины — возможность более комфортного перехода на схему 4−2−3−1, 4−3−3 и производных. Когда ЦСКА играл 4−2−3−1, то справа выходили Зайнутдинов, Чалов и Кучаев. Все они станут получать меньше минут справа, но их и так было немного, это их непрофильные позиции. С тремя центральными защитниками парагвайца использовать будет сложно, поэтому теперь армейцы будут чаще играть в 4 защитника.

Егор Кузнец.

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