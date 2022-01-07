Первый новичок ЦСКА — Медина из MLS. Кто это и зачем нужен?
Хороший свободный агент, но спорный по уровню игрок для армейцев.
Хороший свободный агент, но спорный по уровню игрок для армейцев.
В России в активной фазе зимнее трансферное окно, которое выходит очень насыщенным.
Первый новичок ЦСКА — Хесус Медина. Парагваец, который стал заметным игроком «Нью-Йорка» в MLS. По итогам сезона у него 9+2 в 36 играх. Зима — время покупок игроков из Северной и Латинской Америки. В MLS, Бразилии, Аргентине завершились чемпионаты и международные турниры, которые синхронизированы с календарным годом.
Еще 20 декабря Медина мило попрощался с клубом через Instagram, его контракт закончился 31 декабря.
Парагвайцу — 24 года. Это лучший возраст, чтобы подписать хороший контракт и попробовать себя в Европе. Оба этих условия могли удовлетворить только в РПЛ, поэтому все логично. К тому же агент игрока Ренато Биттар уже взаимодействовал с клубами РПЛ, его клиент — Фабиан Бальбуэна. ЦСКА предложил Медине подходящий контракт на 3,5 года, по данным бразильского медиа Versus, зарплата — 1,7 млн евро. Это двукратное повышение выплат после MLS. Плюс, конечно, возможность засветиться в Европе, ее ЦСКА и РПЛ все еще действительно дает.
В четверг Медина прилетел на медосмотр в Мюнхен, где проходят обследования почти все новые легионеры ЦСКА.
Основная позиция — правый вингер, но в «Нью-Йорке» несколько раз играл центрального атакующего полузащитника и нападающего (не очень успешно). Хорошая стартовая скорость, грамотно атакует в открытом пространстве (контратаки), может обыграть и завершить. Высокая культура паса в одно касание и удары со средних дистанций.
Явные минусы: игра головой, игра в обороне и очень слабая правая нога, которую он почти не использует. Это делает Медину более предсказуемым. Когда играет на правом фланге, почти всегда убирает под себя, чтобы переложить мяч под левую и выполнить навес. Впрочем, может компенсировать это смещением в центр под удар с левой.
Без восторга. ЦСКА еще летом был нацелен на игрока с подобными характеристиками и амплуа, но в последний момент сорвался вариант по Саму Кастильехо.
Медина — хороший трансфер с финансовой точки зрения, все-таки приходит третий свободный агент в мире по трансферной стоимости — 5 млн (Пинеда — 8, Гуларт — 6), но сложно сказать, насколько он способен усилить ЦСКА.
На левом фланге великолепен Эджуке, на правом подобного игрока не хватает — это основная мотивация переговоров по Кастильехо и подписанию Медины. На скорости парагваец будет врываться сам, при позиционных атаках — уходить в центр и освобождать фланг для Фернандеса.
Подписание Медины — возможность более комфортного перехода на схему 4−2−3−1, 4−3−3 и производных. Когда ЦСКА играл 4−2−3−1, то справа выходили Зайнутдинов, Чалов и Кучаев. Все они станут получать меньше минут справа, но их и так было немного, это их непрофильные позиции. С тремя центральными защитниками парагвайца использовать будет сложно, поэтому теперь армейцы будут чаще играть в 4 защитника.
Егор Кузнец.