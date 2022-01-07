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21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» расторгло контракт с нападающим Игбуном

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и нападающий Сильвестр Игбун расторгли контакт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение нигерийца с клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.

Игбун перешел в «Динамо» в 2019 году. Он принял участие в 53 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.
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