«Динамо» расторгло контракт с нападающим Игбуном
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и нападающий Сильвестр Игбун расторгли контакт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» и нападающий Сильвестр Игбун расторгли контакт по соглашению сторон, сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение нигерийца с клубом было рассчитано до 30 июня 2022 года.
Игбун перешел в «Динамо» в 2019 году. Он принял участие в 53 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.