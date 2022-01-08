Виктор Файзулин: «Спартак» был гегемоном, «Зенит» — нет

«Временами “Зенит” был просто устрашающим»

— Виктор, какое впечатление производит на вас «Зенит» в текущем сезоне? Команда пробилась в евровесну и ушла на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.

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— Временами в этом сезоне «Зенит» вообще был просто устрашающим по своей силе для соперников. Моментами такое наблюдалось, «Зенит» доминировал. Если бы сопутствовали удача и везение, то могли бы дальше и в Лиге чемпионов пройти. А так в целом все закономерно.

— «Зенит» стал заметно сильнее по сравнению с предыдущим розыгрышем Лиги чемпионов. С чем вы это связываете?

— Удачно, конечно, Клаудиньо влился в команду, а Богданович (главный тренер «Зенита» Сергей Семак — ред.) удачно нашел баланс с составом. Даже ловил себя на мысли недавно, что «Зенит» ну очень сильный, и обыграть его очень сложно.

— В 90-е годы прошлого столетия настоящим гегемоном был московский «Спартак». Можно ту эпоху сравнить с нынешней, когда «Зенит» в России берет титул за титулом?

— Тот «Спартак» играл в моём детстве. Считаю, что тогда «Спартак» был вообще единоличным лидером и никого близко не было рядом. Фрагментами выскакивали «Алания», «Ротор», но это были эпизоды. Похожа та футбольная эпоха на нынешнюю, но «красно-белые» были большим гегемоном. Не такое явное преимущество сейчас у «Зенита» над остальными, как у «Спартака» в 90-е.

— Вы видите команду, которая может навязать «Зениту» реальную борьбу за чемпионство?

— По инерции, наверное, «Динамо» будет сражаться. Но я бы еще «Краснодар» не списывал со счетов.

«Федуну: не получилось — меняй спортдира и всех остальных»

— А что со «Спартаком» творится? Он в нижней части таблицы.

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— Они должны сделать трезубец: хозяин клуба, спортивный директор, отвечающий за спортивную составляющую, и тренер. А далее так: спортивный директор выбирает тренера и полностью ему доверяет. И такое же отношение должно быть у Федуна к спортивному директору. Тогда может что-то получиться. Дай два года, посмотри, потом принимай решение. Не получилось — меняй спортдира и всех остальных. Думаю, что только так. Хотя бы четыре трансферных окна должны быть у тренера. Сделал ставку на людей — доверяй им полностью, не трогай их. А уже потом меняй, когда пройдет время.

— «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, но расстался с тренером Руем Виторией. Это не удивительно? Или такое возможно только в «Спартаке»?

— Да в России всё возможно, в любой команде. Советников-советчиков много. Если в трезубце, о котором говорил ранее, всё работает как надо, тогда есть результат и нет отставок. В противном случае возможно всё. Президенты, владельцы клубов должны набраться терпения и ждать два года, не шарахаться из стороны в сторону.

— Наметилась неприятная тенденция: наши клубы явно сдают позиции в Европе…

— Есть ощущение, что разрыв с Европой начал увеличиваться. Возьмем клубы Польши, Чехии, скандинавские команды: они как будто догоняют, а мы стоим на месте и, с другой стороны, еще больше отстаем от сильнейших европейских держав, которые идут вперед.

— Еще несколько лет назад надеялись на то, что сможем обойти Францию в таблице коэффициентов УЕФА, опережали Португалию! Сейчас кажется, что это был сон. С чем связываете такой откат назад?

— Я недавно анализировал, так вот эпоха «Зенита», который выигрывал Кубок УЕФА и побеждал в чемпионате России с Лучано Спаллетти — показательный пример. Там были ребята русские, которые воспитывались и закалялись без лимита. В какой-то момент ввели лимит (сперва — в 2005 году), и как раз эти закаленные русские ребята заняли уже плотно свои позиции в топ-клубах. Я воспитывался без лимита, а лимит ввели, когда мои сверстники, и я в том числе, были уже готовы играть. Не было с нами такого, что мы изначально с лимитом воспитывались. А что сейчас? Приходят легионеры не такого высокого уровня. Либо некомпетентные люди их берут, либо владельцы клубов не готовы платить деньги за хороших легионеров.

«Европейцу в России больше позволяют»

— А переход на систему «осень-весна» как-то сказался на результатах клубов в еврокубках?

— Я не думаю, что есть какая-то разница. Вообще её не вижу. Не связываю с этим переходом ухудшение результатов.

— Сейчас молодежи значительно труднее пробиться в составы наших грандов, согласны?

— Смотрите, тренеры же тоже люди. И они тоже эгоисты. Когда они попадают в топ-клубы, им важно, какие перед ними ставят задачи глобальные. Если стоит задача не Лигу чемпионов выигрывать, а выращивать молодежь, какой бы она ни была — это одно. Тогда тренеры бы занимались этим, и молодежи было бы больше. Но вот сейчас я смотрю на положение дел: зачем искусственно ставить молодого, если он не тянет? Если ты президент клуба и ставишь задачу вырастить молодого, то тренер будет её выполнять. И тогда молодежь будет появляться.

В Европе вообще другой менталитет: если есть свой молодой, но чуть похуже легионера, то они предпочтут своего молодого. Потом молодого можно продать, он будет дальше расти. Там не боятся. Возможно, когда у нас берут европейца, ему в России больше позволяют. У меня такое мнение есть.

— Когда вы играли за «Зенит», главным противостоянием в России было с ЦСКА.

— По качеству — да. Но для «Зенита» все равно «Спартак» был главным раздражителем.

— А сейчас какая главная афиша? Если продавать наши матчи европейским вещателям.

— Сейчас здорово смотрится «Динамо», «Крылья Советов» — это молодые команды. Мне интересно смотреть за молодыми и русскими — это кайф. Они играют с азартом, как «Зенит», в котором были Кержаков и Аршавин, Денисов, Быстров, Власов.

— Что скажете о «Нижнем Новгороде» Александра Кержакова?

— Команда занимает то место, которое и должна занимать, исходя из состава. Поначалу они опережали график по набранным очкам, но сейчас все встало на свои места. Главная задача — закрепиться и не вылететь. Это реально.

«Нужен ли Дзюба? Да мне все равно»

— Давайте о сборной поговорим. Замена Станислава Черчесова на Валерия Карпина уже оправдала себя?

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— Когда принимается решение о смене тренера наверху, значит, что-то не нравится. У тебя либо получится, либо не получится, но надо что-то делать. Решение уже было принято руководителями, команда была в стадии стагнации, по мнению руководящих людей. Взяли Валеру Карпина. Ожидали ли от сборной чего-то большего в отборочном цикле — не знаю. Но на сегодняшний день Хорватия сильнее, чем Россия. Выше головы не прыгнешь. Не берусь судить, что было бы, если бы оставили Черчесова. Возможно, вышли бы с первого места, а может вообще не вышли бы даже в стыки.

— Мы сильнее Польши?

— Мы примерно на одном уровне. Если бы играли в Польше, то шансы были бы 60 на 40 в пользу Польши, но играем в Москве — поэтому 50 на 50.

— У нас есть защитники, которые могут остановить Левандовского?

— Футбол — коллективная игра. Все друг друга должны страховать, помогать друг другу. Если все сыграют строго, с сумасшедшей мотивацией, агрессией, то сборная России может добиваться больших результатов. Важно быть раскрепощенными и в лучшей форме находиться. Много факторов. Тренеру важно собрать всё в единый кулак и подготовить команду. Тогда всё должно получиться.

— Артем Дзюба сказал, что готов уладить все вопросы с Карпиным ради возвращения в сборную. Хотели бы увидеть Дзюбу в составе национальной команды в стыковых матчах?

— Да мне все равно.

— Конфликт Карпина и Дзюбы влияет на интересы сборной?

— Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверило Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за всё ответит. И если не получится, потом спросят с него. А если бы, да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артемом Дзюбой или без него — без разницы.