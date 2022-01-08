Бывший футболист «Зенита» рассказал о попытке покончить с собой

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Футболист признался, что тяжело переживал смерть родителей. У аргентинца возникла мысль о самоубийстве. Маммана рассказал, что его остановил незнакомец.

«Я благодарю этого человека от всего сердца. Сегодня у меня есть семья, есть дети. Мои родители бы не хотели, чтобы меня не стало», — отметил 25-летний аргентинец.

7 января «Зенит» объявил об уходе аргентинского защитника. Контракт футболиста был рассчитан до конца нынешнего сезона.